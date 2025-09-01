Правосъдният министър разпореди одит в Бюрото за правна помощ

Министърът на правосъдието Георги Георгиев разпореди вътрешен одит в Националното бюро за правна помощ за разходване на средства и тяхното отчитане.

„Всеки лев от данъците на българските граждани трябва да се изразходва по предназначение и максимално ефективно, затова тези проверки са мой приоритет и регулярно обхващат всяка от ключовите структури на Министерството на правосъдието. Категорично заявих преди няколко месеца, че увеличението на средствата за правна помощ върви ръка за ръка с реформирането ѝ и оптимизация на всички процеси, като очаквам именно това да видя от ръководството на бюрото – ясен план за реформи и подобряване на сътрудничеството с адвокатските колегии, както и прозрачно управление на финансовите средства при спазване на най-високите стандарти за отчетност и контрол“, заявява Георгиев.

Националното бюро за правна помощ организира правната помощ в страната, съвместно с адвокатските съвети. То е независим държавен орган, юридическо лице на бюджетна издръжка – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на правосъдието.

В контекст на по-широкия контролен фокус на правосъдното министерство, през август ресорнияр министър провери и Агенцията по вписванията, която е отчела 66 803 вписани сделки с имоти за първото полугодие на 2025 година – с около 30% повече спрямо същия период на 2024-та.