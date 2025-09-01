Според Путин Украйна може да получи устойчив мир, ако бъде разгледан въпросът за източното разширяване на НАТО

За да има устойчив мир в Украйна, трябва да бъде разгледан въпросът за източното разширяване на НАТО, заяви руският президент Владимир Путин след разговори с китайския лидер Си Дзинпин и индийския премиер Нарендра Моди.

В кулоарите на срещата на Шанхайската организация за сътрудничество в Тиендзин Моди държеше ръката на Путин, докато двамата вървяха към китайския президент Си. Тримата се усмихваха, докато разговаряха, заобиколени от преводачи, отбелязват от Ройтерс.

В речта си на срещата руският президент каза, че Западът се е опитал да въвлече Украйна в своята орбита, а след това е търсил начини да привлече бившата съветска република в оглавявания от Съединените щати военен алианс НАТО. Според него е необходимо да бъде възстановен „справедливият баланс в сферата на сигурността“, визирайки серия от руски искания, касаещи НАТО и европейската сигурност.

На срещата на върха в Букурещ през 2008 г. лидерите на НАТО се съгласиха, че Украйна и Грузия някой ден ще станат членове. През 2019 г. Украйна промени конституцията си, с което се обвърза с пътя към пълноправно членство в НАТО и Европейския съюз.

Путин добави, че „разбирателствата“, до които е стигнал с президента на САЩ Доналд Тръмп на срещата на върха в Аляска през август, откриват път към мир в Украйна, който ще обсъди с лидерите на регионалния форум в Китай.