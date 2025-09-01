Павел Попов ще изпълнява функциите на кмет на Варна до 30 октомври

Заместник-кметът на Варна Павел Попов ще изпълнява функциите на кмет до 30 ноември, съобщиха от общината. Това става със заповед на кмета на Варна Благомир Коцев, който в този период ще е в отпуск.

„Въпреки, че остава в ареста по обвинение в корупция, той не е лишен от правомощията си и следователно може да излезе в отпуск и да определи свой заместник“, коментира изпълняващият функциите градоначалник на морската столица.

Попов обясни, че новата заповед е в рамките на закона и отбеляза, че кметът е подписал и освобождаването на финансовия заместник-кмет Христо Рафайлов поради продължително болнично отсъствие. Той подчерта, че местната власт по закон трябва да се ръководи от кмет, избран пряко от гражданите и за важни политически решения община Варна се нуждае от законно избран градоначалник. Попов изрази надежда, че нормалността скоро ще бъде възстановена.

„Банкеръ“ припомня, че Благомир Коцев бе задържан на 8 юли 2025 година. На следващия ден от Софийска градска прокуратура съобщиха, че четирима души са обвинени и задържани за срок от 72 часа след сигнал и свидетелски показания на бизнесдамата Пламенка Димитрова за поискан подкуп от 15%, за да спечели тя обществена поръчка. На 11 юли Софийският градски съд започна разглеждането на мерките за неотклонение на кмета на Варна Благомир Коцев, общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов и на бизнесмена Ивайло Маринов, а няколко часа по-късно постанови „задържане под стража“ за четиримата.

Кметът на Варна остава в ареста, реши на 18 юли Софийският апелативен съд. Магистратите постановиха в ареста да останат и двамата общински съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов. На свобода срещу подписка излезе само бизнесменът Ивайло Маринов, защото според съда, липсват доказателства за връзки на посочения с другите трима.

Защитата на Благомир Коцев внесе искане за пускането му от ареста

На 30 август стана ясно, че защитата на Благомир Коцев е внесла в прокуратурата искане за пускането му от ареста.

„Надявам се, че другата седмица би следвало да се разгледа това искане на защитата от съда. Надявам се, че съдът ще се увери, че вече десет месеца след началото на делото, няма никакви основания господин Коцев да стои в ареста. Защитата твърдеше, че няма основания и преди два месеца, но считам, че сега това е още по-ясно. И не би следвало да се създава впечатление, че чрез този арест се цели подмяна на вота на избирателя във Варна“, каза Ина Лулчева, адвокат на Благомир Коцев.

На 2 септември от 18.30 ч. във Варна предстои нов голям протест срещу продължаващото задържане на кмета на града. За тази седмица е предвидена и още една демонстрация на инициативата „Правосъдие за всеки“ под надслов „Отпор срещу диктатурата“, която ще се проведе на 3 септември от 18:30 ч. пред Съдебната палата в София.