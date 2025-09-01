Русия е заподозряна в GPS атака срещу полета на Урсула фон дер Лайен над Пловдив, пише „Файненшъл таймс“

Според източници на „Файненшъл таймс“ предполагаема руска атака е изключила GPS навигацията на летище Пловдив в неделя по време на полета на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Самолетът е кръжал около час над летището, след което пилотът го е приземил ръчно, използвайки аналогови карти.

Българската агенция за контрол на въздушното движение е потвърдила случая, като уточнява, че от началото на войната в Украйна значително са се увеличили случаите на заглушаване и подправяне на GPS сигнали. Подобни действия, за които в повечето случаи се обвинява Русия, все по-често засягат и гражданската авиация.

Инцидентът е станал по време на визитата на Фон дер Лайен в България в рамките на обиколката ѝ в граничните с Украйна държави от Европейския съюз. Темата на срещите е засилването на отбранителната готовност на съюза. България е сред ключовите доставчици на военна техника за Киев – първоначално съветско въоръжение, а в последните месеци и артилерия, произведена от местната индустрия.