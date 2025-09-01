„Дойче бан“ поглежда към БДЖ

Националният железопътен превозвач на Германия „Дойче бан“ (Deutsche Bahn – DB) поглежда към българския железопътен пазар и по-конкретно – към пътнически жп превози у нас, чиято либерализация предстои. Това научи „Банкеръ“ от осведомени източници в железниците ни.

Припомняме, че повече от 15 години – от 13 май 2010-та, в България работи дъщерна компания на „Дойче бан“ – „Ди Би Карго България“ ЕООД (DB Cargo Bulgaria), която е един от средните жп превозвачи на товари у нас.

Макар и неголям, българският железопътен пазар, както на товарните, така и на пътническите превози, е твърде интересен преди всичко със стратегическото местоположение на страната в Югоизточна Европа. През наша територия преминават най-големите жп маршрути от Близкия Изток и Турция както към Централна Европа, така и към все по-важните напоследък Украйна и Молдова, трите прибалтийски републики и Финландия.

Като в случая, разбира се, не говорим само за чисто икономически, но и за военни интереси. Логиката е желязна.

На първо място „Дойче бан“ е пред сключване на 5-годишно стратегическо споразумение за модернизация на гръцката държавна жп компания OSE, за което съобщи още преди два месеца Ставрос Папантониу в гръцкия сайт Ekathimerini.com. Целта е пълно преструктуриране на гръцките железници, които като дължина на железопътната мрежа и по превозвани обеми пътници и товари са над два пъти по-малки от българските. Важно е да се отбележи, че германската компания е била избрана в конкуренция с такива авторитетни претенденти, като френската, испанската, италианската и дори с безупречната швейцарска фирма SBB.

Целта на стратегическото споразумение е „Дойче бан“ директно да управлява гръцкото жп дружество чрез назначаването на 30 германски експерти с богат опит, които да осъществяват организационната, оперативната и технологичната модернизация на OSE чрез разширяване на връзките й с пристанищата, граничните преходи и индустриалните зони.

На второ място, какво ще търси „Дойче бан“ в Гърция, ако не се подсигури 100% логистично, икономически и военно чрез жп мрежата на България?

Именно чрез България, тъй като жп мрежите на Северна Македония и Албания са свързани и напълно зависими от железниците на Сърбия и Черна гора, а всичките четири държави не са част от Европейския съюз.

На трето място, нашата страна има достатъчно сериозна военна индустрия, която продължава усилено да развива и модернизира. Доказателства за това са не само съобщенията за подготвяната милиардна инвестиция на германския концерн „Райнметал“ в нови военни мощности у нас, но и височайшото посещение на шефката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен в Пловдив и в държавните ВМЗ в Сопот.

Впрочем и за най-големите лаици е пределно ясно, че за развитието на оръжейна индустрия без наличието на военна логистика, включително и в жп транспорта, която да осигурява доставките на специалните суровини и експедицията на готовата продукция, просто не може и да се мисли.

На четвърто място, напоследък Германия демонстрира все по-засилващ се интерес към Балканите и по-конкретно – към прословутия Паневропейски транспортен коридор VІІІ, свързващ Адриатическо с Черно море. Цели 32 години плановете за този коридор събираха присмех и паяжина, но геополитическите събития след февруари 2022 година актуализираха стратегическото му значение за страните от Черноморския регион, вкл. Украйна и Грузия.

На пето място, събитията от последните три години накараха политиците в Берлин не само да си припомнят, но и още по-активно да заработят за възраждането на старите военно-икономически връзки на Германия на Балканите. А вече повече от век важен неин партньор на полуострова е България.

Поради всичко казано дотук е повече от логично „Дойче бан“ да прояви още по-силен интерес към българския жп пазар, вкл. и на пътническите превози. Дали ще влезе на него пряко или чрез свързани дружества – ще видим само след няколко месеца. Очаква се през декември 2025-та у нас да бъдат сключени новите 12- годишни договори между държавата и фирми за обществен превоз на пътници с жп транспорт, които ще влязат в сила от 13 декември 2026 година.

Интересното е, че през последните месеци, както жп синдикати, така и медии, се надпреварват да гадаят кои от новоизлюпените частни жп превозвачи ще поемат голяма част от пазара на напълно съсипаната държавна компания „БДЖ – Пътнически превози“.

Наддаванията се колебаят между пловдивската „ПИМК Рейл експрес“, софийската „Ивони експрес“ и старозагорската „Рейлимпекс“. И на никой даже и през ум не му минава, че тук реално могат да влязат чуждестранни жп фирми, включително мастодонти като „Дойче бан“! .

С предстоящите договори нашата държава предоставя един гарантиран пазар на пътническите жп превози, подплатен със солидна годишна субсидия, плюс нов модерен подвижен жп състав и обучена опитна работна ръка. Какво повече може да иска един инвеститор? Освен да въведе ред и дисциплина и да ръководи трафика. Фасулска работа за огромна компания като „Дойче бан“.

Колкото до споменатите наши частни жп превозвачи, май никой няма реален интерес да се занимава с пътнически жп превози, да спазва График за движение на влаковете, да се мъчи да продава билети на някои групи хора, които от десетилетия винаги са пътували в композициите безплатно… Картинката обаче рязко се изменя, ако зад тях застане чуждестранна жп компания, като например германската нискотарифна FlixMobility. Или нечии нашенски политически бизнес интереси…

Засега по всичко личи, че ни очаква една доста гореща и мъглива жп есен.