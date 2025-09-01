Печалбата на BYD се сви с 30% въпреки растящите продажби в Европа

Акциите на китайския автомобилен гигант BYD се понижиха с близо 8% в понеделник (1 септември), след като производителят на електромобили отчете рязък спад на тримесечната си печалба на фона на агресивна ценова война в местната индустрия. Конкурентът на Tesla съобщи в петък за нетна печалба от 6,36 млрд. юана (891 млн. долара) за периода април–юни, което е с около 30% по-малко спрямо година по-рано. Резултатите идват въпреки разширяването на продажбите в чужбина, което помогна приходите на компанията да нараснат с 14% на годишна база до около 201 млрд. юана.

Печалбата на BYD пострада от поредната ценова война в Китай през изминалото тримесечие – явление, което вече се е превърнало в честа практика в сектора. Компанията заяви в полугодишния си отчет, че „засилената ценова конкуренция и честите прояви на прекомерен маркетинг“ в китайския EV сектор са „оказали неблагоприятно периодично влияние върху развитието на индустрията“.

Според скорошен доклад на Autohome Research Institute, цените на автомобилите на дребно в Китай са паднали с около 19% през последните две години, достигайки средно 165 000 юана (22 900 долара). През май китайските власти предупредиха, че ще наказват автомобилните производители за стимулиране на ценовата война, определяйки това като нелоялна конкуренция.

Нетната печалба на BYD за първата половина на годината достигна 15,5 млрд. юана, което е ръст от близо 14%. Приходите за същия период са се увеличили с около 23% до 371,3 млрд. юана, като продажбите на нови енергийни превозни средства са достигнали рекордни нива. Китайските автомобилни компании, включително BYD, разширяват присъствието си на международните пазари заради ожесточената конкуренция у дома. BYD е лидер в тази експанзия, като през последните две години откри шоуруми из Европа и пусна моделите си на конкурентни цени. През юли BYD е регистрирала над 13 000 нови регистрации на континента, което е ръст от 225% на годишна база, според Асоциацията на европейските автомобилостроители (ACEA).