Планират да актуализират цените на договорите за обществени поръчки при строителството заради инфлацията

Регионалното министерство е публикувало за обществено обсъждане проект на Постановление за изменение и допълнение на методиката за изменение цената на договор за обществена поръчка при строителство в резултат на инфлацията. При тази актуализацията на цената се отчита увеличаването на цените на услугите, които формират стойността на договора за проектантските и консултантски услуги в устройственото планиране и в инвестиционното проектиране, уточняват от министерството.

Изменението предвижда и създаване на нов ред за индексация, която включва авансовите плащания, като се цели равнопоставеност на всички изпълнители.

С проекта на Постановление се посочва моментът, спрямо който следва да се определи индексацията на цената на договора за обществена поръчка и рамковото споразумение за строителство в резултат на инфлацията. “Изпълнени” ще се замени с “приети” през съответното тримесечие за строително-монтажните работи и така ще се осигури възможност индексацията да се прилага върху реално извършените, отчетени и приети дейности по договора за строителство, уточняват от Регионалното министерство.

По този начин се цели да се прилага единен ред към всички обществени поръчки с предмет „строителство“, без значение каква е предвидената от възложителя схема за разплащане по договора – авансово или цялата сума наведнъж. Създава се и правна гаранция, че компенсацията обхваща цялата стойност на изпълненото, при ясен ред за реализирането на мярката от страна на възложителите спрямо приетите към съответния момент строително-монтажни работи.