РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

19% от българите не могат да си позволят месо или риба през ден

19% от българите не могат да си позволят месо или риба през ден

Виолета Иванова, КНСБ: Всеки трети българин живее в риск от бедност

19 процента от населението на България – почти всеки пети, не може да си позволи да се храни с месо или риба през ден.

По този показател страната ни е на първо място сред държавите членки на Европейския съюз, сочат данните на Евростат за 2024-а година. Основната причина за невъзможността на хората да се хранят пълноценно се крие в ниските доходи и растящите цени, предаде БНР. 

Едва ли е пресилено да се каже, че да се пазарува на промоция се превърна в нещо като национален спорт напоследък. Правят го и по-заможните, не само тези, които броят левчетата до пенсия или заплата. Наскоро излязоха данните на Националния статистически институт за потреблението на домакинствата и се оказа, че консумираме повече зеленчуци, хляб, месо, яйца и кисело мляко средно на човек през второто тримесечие на 2025 г. в сравнение със същия период на миналата година. 

Въпреки тази статистика, обаче, са факт и други данни – на Евростат за миналата година, които сочат, че 8,5% от населението на Европейския съюз не може да си позволят храна, съдържаща месо, риба или вегетариански еквивалент през ден. В България в това положение са 18.7% от населението и по този показател страната ни е водеща в нерадостната класация. 

Възможността човек да си позволи споменатото пълноценно хранене съгласно методологията на европейската статистическа служба, е изключително важна, тъй като е един от елементите, които се наблюдават на ниво домакинство, за да се изчисли процентът на хората, които живеят в тежки материални лишения. Това е един от компонентите на индикатора за хора в риск от бедност или социално изключване, обясни заместник-директорът на Института за социални и синдикални изследвания и обучение към КНСБ Виолета Иванова.

Приблизително всеки трети българин живее в риск от бедност. Това е т.нар. комбиниран индикатор“, поясни тя. 

Слаба утеха е по-детайлната разбивка на Евростат за хората, които са в риск от бедност и не могат да се хранят нормално – тогава България се нарежда на второ място след Словакия с дял от близо 38 процента:

„Българското население се ограничава и няма нормално хранене, за да може да отдели повече средства за други разходи, които са също жизненоважни“. 

А как определят хората цените на храните по магазините, справят ли се с доходите си, за да се хранят пълноценно, ще разберем от анкетата на репортера Момчил Драганов – опит да се обхванат и по-млади хора, и такива в по-напреднала възраст:

„Парите все по-малко ми стигат“.

„Непоносимо за българина“.

„Съобразявам се с промоциите“.

Прогнозират ли още покачване в цените:

„Най-вероятно ще се завишат“. 

За утре е насрочено заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, на което бизнесът и синдикатите ще обсъждат новата линия на бедност за догодина. Предложението на правителството е тя да бъде 764 лв., която съответства на линията на бедност от изследването „Статистика на доходите и условията на живот“. В сравнение с предходната година размерът на предложената линия на бедност нараства с  19.7% (126 лв.). 

Преди дни беше публикуван за обществено обсъждане и проектът на правителствено постановление за размера на минималната работна заплата за догодина, като се предвижда тя да бъде 1213 лева. Независимо от ежегодния ръст и на двата споменати параметъра обаче страната ни продължава традиционно да е в челните редици в нерадостните европейски класации по големи неравенства, ниски доходи и население в капана на недоимъка и мизерията. И, както казва Виолета Иванова, бедността се възпроизвежда:

„Нямаме политики, които да са насочени към тези рискови групи. Бедността продължава да расте“, посочва тя. 

Иначе, и на предстоящото заседание на тристранката от КНСБ ще се опитат да убедят бизнеса и правителството, че трябват корекции в методиката на изчисляване на линията на бедността в посока актуализирането й поне с инфлацията на малката потребителска кошница. Изчисленията на синдиката показват, че по този начин обективната линия на бедност за 2026 г. трябва да бъде 782 лв. (400 EUR), тоест – с 18 лева над предложения от правителството размер от 764 лв. Защото, в крайна сметка целта на тази линия, особено в условията на България, е не само да дава ориентир за равнището на бедност, а да насочва и политиките, осигуряващи финансова подкрепа на нуждаещите се. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Какви мерки трябва да бъдат взети, за да не се стига до водна криза на редица места в България?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени