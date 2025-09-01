От синдикат „Образование“ са „за“ по-късно начало на учебния ден, нов предмет „Добродетели и религия“ и по-висок авторитет на учителя

Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ публикува анализ преди новата учебна година, в който подкрепя идеята за по-късно начало на учебния ден, но подчертава, че това е невъзможно в училищата с двусменен режим – над 80 в София и 227 в страната. Според синдиката проблемът със смените показва нуждата от ново училищно строителство и реален приоритет „Образование“.

Организацията приветства въвеждането на предмета „Добродетели и религия“, който да възпитава ценности и дисциплина, като предлага и въвеждане на „Оценка за дисциплина“. В анализа се подкрепя забраната на телефоните в училище, но се подчертава, че отговорността е на родителите и учениците, а не на учителите и директорите.

Синдикатът акцентира и върху проблемите на учителската професия – липсата на млади кадри, ниския интерес към ключови специалности и факта, че близо 10% от учителите са пенсионери. Решението според тях е фиксиране на учителската заплата на 150% над средната за страната, облекчаване от бюрокрацията и връщане на авторитета на учителя. Подчертава се още нуждата от реформа в учебните програми, повече функционално съдържание и преоценка на изпитите и оценяването в училище.