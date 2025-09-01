РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Институтът за пътна безопасност: Държавата мълчи за изменения Закон за движение по пътищата

пътна-безопасност

От Института за пътна безопасност изпратиха отворено писмо до министър-председателя Росен Желязков, в което настояват за незабавни действия по организиране и провеждане на национална информационна кампания от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ (ДАБДП), във връзка с промените в Закона за движение по пътищата.

До момента беше пропуснато ценно време, в което компетентните институции можеха отговорно да комуникират с обществото и да обяснят съществените промени, касаещи поведението на всички участници в движението. Вместо това сме свидетели на информационно мълчание, което поражда неразбиране, спекулации и дори опасни тълкувания”, изтъкват от Института.

В писмото си те припомнят за “само част” от промените, които включват:

– 12 изцяло нови члена в закона;

– Изменения или допълнения в над 60 съществуващи члена, като много от тях засягат по няколко алинеи, точки и букви;

– В допълнителните разпоредби са въведени 12 нови легални дефиниции;

След приемането на измененията в публичното пространство се появиха противоречиви и объркващи тълкувания, на които отговорната институция – ДАБДП – не даде реакция, пишат още в позицията си, като посочват за пример практиката в другите европейски държави, които провеждат
ефективни информационни кампании. В България такава липсва.

От Института за пътна безопасност напомнят, че за 2024 г. агенцията е изразходвала близо 500 000 лв за медийно отразяване без никаква необходимост. Дадени са били също и над 200 000 лв. на социологическа агенция, за да изследва това, за което те са призвани според устройствен правилник и според Закона за пътищата. Сега оттам мълчат, негодуват от Института за пътна безопасност.

