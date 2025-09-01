Samsung и SK Hynix търсят варианти да смекчат удара от американските санкции

Акциите на Samsung Electronics Co. и SK Hynix Inc. отчетоха спад с около 5% в понеделник (1 септември), след като администрацията на Доналд Тръмп реши да затегне условията за най-големите производители на памет в света при доставката на оборудване за техните операции извън САЩ. Ходът ще затрудни южнокорейските производители на чипове да модернизират фабриките си в Китай, което може да подкопае тяхната конкурентоспособност.

Samsung и SK Hynix водят в глобалното производство на памет, задвижваща смартфони, компютри и центрове за данни, досега се ползваха от изключения в рамките на строгите ограничения, наложени от САЩ върху износа на чипове и свързано с тях оборудване за Китай. Отмяната на разрешителните ще влезе в сила след 120 дни. Акциите на SK Hynix паднаха с 4,8%. Анализатори изчисляват, че 30%–40% от производството ѝ на DRAM и NAND памети е базирано в Китай.

Смята се, че Samsung е по-слабо засегната, тъй като цялото ѝ производство на DRAM е извън Китай, докато около една трета от NAND чиповете ѝ се произвеждат в страната. Акциите на компанията паднаха с 3%. В отговор SK Hynix заяви, че ще поддържа тясна комуникация както с корейското, така и с американското правителство и ще предприеме необходимите мерки за минимизиране на въздействието върху бизнеса си.

През месец март заместник-председателят Джун Йонг-хюн заяви, че заводите ѝ в Китай са важни не само за компанията, но и за глобалните доставки на памет. Съобщението дойде малко след първата среща на президента на САЩ Доналд Тръмп с новия южнокорейски президент Ли Дже Мьон. Двете страни не успяха да излязат със съвместно изявление, като беше подчертано, че са необходими допълнителни разговори за инвестиционните планове на Южна Корея в САЩ, договорени в замяна на намаляване на митата.