„Възраждане“ със сигнал до ДАНС за масова сеч и незаконно строителство край Варна

Сигнал до прокуратурата и ДАНС ще изпратят от партия „Възраждане“ по повод поголовна сеч на дървета в района на Спорт Палас край Варна.

По данни на партията там има масово незаконно строителство от фирма, създадена от украинци. Това съобщи във Варна лидерът на формацията Костадин Костадинов.

Според формацията, на територията се изсичат десетки декари вековна гора без необходимите разрешителни, а строителните дейности се извършват от фирма, свързана с украински граждани.

От партията твърдят, че институциите – както общината, така и държавата – бездействат и не предприемат мерки за прекратяване на незаконните действия, които според тях застрашават националната сигурност. Опасен изкоп и риск за жителите

Народният представител от „Възраждане“ Коста Стоянов представи карти и снимки, доказващи, че сечта и строителството продължават. По думите му вече са унищожени около 100 декара гора, а на част от терена няма останали дървета. Изграден е и масов изкоп, който не е укрепен, което застрашава пътя по улица „Фернандес де Кирос“ и сградите на стотици жители в района.

Въпреки множеството подадени сигнали от граждани, от общинската администрация не е последвала никаква реакция, твърдят от партията.

По информация на „Възражданe“ имотът е частна горска територия, за която няма издадено категорично разрешение за сеч или строителство. Не са подавани документи за инвестиционни намерения, а теренът няма и подробен устройствен план. От държавното горско стопанство вече са съставени над 40 акта за нарушения срещу фирмата, стопанисваща имота.

Според формацията става дума за действия на организирана престъпна група, а на фирмата са издадени удостоверения за търпимост на имоти в горски територии – актове, които по закон не могат да се издават. По данни на партията фирмата е регистрирана на имената на украинци, сред които Олег Невзоров.

Участие има и грузински гражданин. От „Възраждане“ заявиха, че ДАНС вече е разглеждала случая и е изготвила доклади за екстрадирането на тези хора като заплаха за националната сигурност.

Според предоставената информация в рамките на едно денонощие въпросните лица са били екстрадирани в Турция, но десет дни по-късно са върнати обратно в България.

„Ако ръководителите на тази група са изгонени и след това върнати, как институциите ще изгонят техните подчинени? И на какво основание? Това са въпроси, на които очакваме отговор от ДАНС“, заявиха от „Възраждане“.