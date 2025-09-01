РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Омбудсманът настоя „Топлофикация София“ да съкрати срока на ремонта, оставил хиляди без топла вода

Омбудсманът настоя „Топлофикация София“ да съкрати срока на ремонта, оставил хиляди без топла вода

Омбудсманът Велислава Делчева изпрати препоръка до изпълнителния директор на „Топлофикация София“ Петър Петров във връзка с 9-дневната планова профилактика и ремонт на топлопреносната мрежа в топлорайон „Изток София“. Заради дейностите десетки столични квартали, хиляди домакинства, както и медицински и стопански обекти ще останат без топла вода.

Делчева подчертава, че макар ремонтите да са необходими, спирането засяга значителна част от града. Затова тя настоява да бъдат положени всички технически и организационни усилия сроковете да се съкратят, без това да компрометира безопасността и качеството на работата.

Общественият защитник обръща внимание и на необходимостта след приключването на ремонтите изкопите да бъдат добре обезопасени, а повредената улична и тротоарна инфраструктура – възстановена своевременно и качествено.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Какви мерки трябва да бъдат взети, за да не се стига до водна криза на редица места в България?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени