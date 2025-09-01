Омбудсманът настоя „Топлофикация София“ да съкрати срока на ремонта, оставил хиляди без топла вода

Омбудсманът Велислава Делчева изпрати препоръка до изпълнителния директор на „Топлофикация София“ Петър Петров във връзка с 9-дневната планова профилактика и ремонт на топлопреносната мрежа в топлорайон „Изток София“. Заради дейностите десетки столични квартали, хиляди домакинства, както и медицински и стопански обекти ще останат без топла вода.

Делчева подчертава, че макар ремонтите да са необходими, спирането засяга значителна част от града. Затова тя настоява да бъдат положени всички технически и организационни усилия сроковете да се съкратят, без това да компрометира безопасността и качеството на работата.

Общественият защитник обръща внимание и на необходимостта след приключването на ремонтите изкопите да бъдат добре обезопасени, а повредената улична и тротоарна инфраструктура – възстановена своевременно и качествено.