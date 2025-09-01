Пропука се асфалтът на бул. „Панчо Владигеров“ до строежа на метрото между „Люлин“ и „Обеля“

Поради появата на пукнатини в асфалтовата настилка на бул. „Панчо Владигеров“ в София, се въвежда временна реорганизация на наземния транспорт, съобщиха от Столичната община.

В участъка по булеварда – от ул. „Обелско шосе“ до улица „25“ в ж.к. „Обеля 1“, ще бъдат пропускани в едното платно само леки автомобили.

„Метрополитен“ ЕАД, е предприел незабавни действия за установяване на причините за възникналите пукнатини в надлъжната асфалтова настилка, като се извършват геодезически замервания в прилежащия участък.

Няма да бъдат допуснати усложнения при строителство на метростанция „Панчо Владирегов“, в най-кратки срокове ще бъдат установени и отстранени причините за възникналите надлъжни пукнатини в асфалтовата настилка, за да може при първа възможност да бъде пуснат и градският транспорт, информират още от софийското метро.