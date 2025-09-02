Антимафиоти разбиха група за трафик на просяци към Швейцария

Антимафиоти разбиха организирана престъпна група за трафик на хора, съобщиха от МВР. Спецоперацията е проведена под ръководството на прокуратурата и е част от международно разследване за трафик на хора от България към Швейцария.

Акцията е проведена в изпълнение на молба за правна помощ. Реализирана е в град Долни Дъбник, област Плевен, на 2 септември 2025 година. В нея са участвали представители на прокуратурите и съдебните власти на двете страни, следователи от Националната следствена служба и полицейски служители от ОД МВР – Плевен. Осъществена е под ръководството на Международния отдел на Върховна касационна прокуратура.

Съвместната операция е продължение на разследване, започнало през 2022 г., срещу организирана престъпна група, създадена с цел трудова експлоатация – трафик на български граждани, които да извършват просия в Швейцария. Шестима българи, арестувани у нас и в партньорската страна преди 3 години, са осъдени от властите в Женева за трафик на хора и пране на пари. Издадените присъди са до 7 години лишаване от свобода, съобщават от прокуратурата.

Установено е, че те са трансферирали десетки българи от ромските махали на градове от Северна България, които са държани при нечовешки условия, като средствата от осъществяваната от тях дейност са превеждани от организаторите на канала към България.

При проведената полицейска операция след събрани допълнително данни по случая са претърсени 3 адреса на свързани с организаторите на групата лица. Иззети са вещи, документи и информация от електронни устройства, имащи отношение към воденото производство. Разпитани са свидетели.