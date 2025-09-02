Денят по диагонал – 2 септември 2025 г.

През 2013-2014 г. ГЕРБ стана жертва на същите хора, които сега управляват, посочва Цветан Цветанов

Вотовете на недоверие не показват да има алтернатива. И управляващото мнозинство, и парламентарната опозиция са съставени от диаметрално противоположни съставки. Задачата на обществото в момента е да алармира за огромните проблеми на деня. Президентските избори са най-добрата възможност за решение на кризата. Местните избори след това могат да затвърдят успеха.

Разходите за отбрана в Европейския съюз ще достигнат нов исторически връх тази година – 381 млрд. евро. Това съобщи Европейската агенция за отбрана, цитирана от Франс прес. Миналата година сумата беше 343 млрд. евро, което вече представляваше рекорд спрямо 2023-та.

Италианка изпързаля гранични полицаи от Граничен полицейски участък- Царево, че в землището на село Изгрев бедствали петима мигранти, които имали нужда от медицинска помощ. Сигналът бил получен вчера към 9.20 часа чрез телефон 112 в ГПУ-Царево.

„Файненшъл таймс“ съобщи в понеделник (1 септември), че предполагаема руска намеса е деактивирала GPS навигационните услуги на българското летище в Пловдив и е принудила самолета, в който е пътувала Урсула фон дер Лайен, да кацне, използвайки аналогови карти.

Богатството на семейство Тръмп на хартия скочи с до 6 милиарда долара в понеделник (1 септември) след като тяхната водеща крипто компания World Liberty Financial започна да търгува своя токен WLFI на големите борси.