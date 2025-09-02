РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Amazon ще инвестира 4.4 млрд. долара в центрове за данни в Нова Зеландия

Amazon Web Services (AWS) планира да инвестира около 4.4 милиарда долара в Нова Зеландия за строителство и експлоатация на центрове за данни, подпомагащи развитието на нов регион за облачни услуги в страната.

Американската компания обяви в понеделник (1 септември), че инвестицията ѝ от 7.5 милиарда новозеландски долара, еквивалент на 4.43 милиарда щатски долара, ще подкрепи над 1000 постоянни работни места и ще добави около 10.8 милиарда NZD към брутния вътрешен продукт на страната.

Според премиера на Нова Зеландия Кристофър Луксън тази инвестиция е огромна и историческа. „Тя ще има значително въздействие върху нашия БВП“, отбеляза той.

„Новият регион на AWS в Нова Зеландия ще помогне за обслужването на нарастващото търсене на облачни услуги в страната“, заяви Прасад Калянараман, вицепрезидент „Инфраструктурни услуги“ в AWS.

Като част от ангажимента си да допринесе за развитието на дигиталните умения, AWS ще наеме и обучи местен персонал за работа и поддръжка на новия облачен регион, посочиха от компанията.

AWS съобщи, че има планове за още три региона – в Чили, Саудитска Арабия и европейския суверенен облак.

През тази година Amazon обяви планове за многомилиардни инвестиции в различни части на САЩ и страни като Австралия и Великобритания. Повечето от тези разходи са насочени към укрепване на мрежата от центрове за данни на компанията, за да се посрещне нарастващото глобално търсене на изчислителни ресурси за изкуствен интелект.

