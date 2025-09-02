Бизнесът е сред основните бенефициенти от въвеждането на еврото, каза Димитър Радев

Димитър Радев, управител на БНБ, взе участие в Националната информационна кампания за въвеждането на еврото в България от 1 януари 2026 година, която започна от Бургас от днес, 2 септември. Публикуваме цялото изказване на управителя на БНБ.

„Уважаеми дами и господа,

Най-напред искам да благодаря на министъра на финансите г-жа Петкова и на кмета на Бургас г-н Николов за организацията на това значимо събитие.

Днес поставяме началото на заключителния етап от подготовката за въвеждането на еврото – процес, в който Българската народна банка е ангажирана с цялата си експертиза и отговорност.

Вече преминахме етапа на политическите декларации и символиката. Сега централна роля заемат практическите действия – онези конкретни стъпки, които ще определят доколко успешно ще бъде реализиран този преход за икономиката, за бизнеса и най-вече за хората.

Ролята на бизнеса

Бизнесът е сред основните бенефициенти от въвеждането на еврото.

Отпадат разходите за обмен, улесняват се трансакциите, намаляват се рисковете при търговията и се повишава конкурентоспособността. Това е особено важно за малките и средните предприятия, които ще получат равен достъп до единния пазар при по-ниска цена на капитала.

Еврото ще осигури по-добър достъп до европейските финансови пазари, по-голяма предвидимост и по-силен интерес на инвеститорите към България. А това означава нови инвестиции, по-голяма гъвкавост на трудовия пазар и ускорен растеж.

Предизвикателството за бизнеса сега е да завърши техническата подготовка, да обучи персонала си и да комуникира ясно с клиентите. Само така процесът ще бъде прозрачен и без излишно напрежение.

Влиянието върху хората

Истинската мярка за успеха на еврото е в ползите за гражданите.

За тях новата валута означава повече стабилност и сигурност. Спестяванията ще бъдат защитени, кредитите – по-прозрачни, а покупателната способност – по-добре съхранена в условията на глобални кризи.

Разбираемо е, че хората имат и въпроси.

Затова правителството вече прилага ключови мерки: двойно обозначаване на цените, засилен надзор и информационни кампании.

БНБ активно подкрепя този процес, за да бъде преходът честен и справедлив. Ние публикуваме отговорите на всички въпроси, които получаваме по темата „евро“ – както на нашата интернет страница, така и в печатна форма. Последното печатно издание е на разположение и на всички участници в днешното събитие.

Общините като посредници

Общините ще спечелят от по-лесния достъп до европейски програми и от по-голямата предвидимост в бюджетното планиране.

Това ще им даде повече гъвкавост при реализирането на местни инвестиции и по-добри условия за управление на публичните ресурси.

Особено за община Бургас въвеждането на еврото ще създаде нови възможности за развитие на туризма, улеснявайки чуждестранните посетители и привличайки повече инвестиции в сектора.

Но най-важното е тяхната близост до хората.

Общините са тези, които трябва да разясняват на място, да насърчават доверието и да гарантират прозрачност в процеса.

Предизвикателствата

Не бива да подценяваме и трудностите.

Първото предизвикателство е възприятието за цените.

Дори когато статистиката показва относителна стабилност, усещането за поскъпване може да ерозира доверието.

Решението е в строг контрол, честен диалог и навременна информация.

Второто предизвикателство е политическата стабилност.

Членството в еврозоната е национален проект, който изисква последователност и съгласие по ключови въпроси.

В този смисъл преходът е тест за зрелостта на политическите сили – доколко могат да поставят дългосрочния интерес на страната над краткосрочните партийни цели.

Ролята на Българската народна банка

Българската народна банка е готова.

Банковата система е стабилна, техническата инфраструктура – подготвена, логистиката – в ход.

От началото на месеца БНБ участва като наблюдател в органите на Евросистемата – от Управителния съвет на ЕЦБ до съответните комитети и работни формати, което гарантира пълна синхронизация още преди 1 януари 2026 г. с процедурите и стандартите на еврозоната.

Доставките на банкноти и отсичането на българските евро монети са в ход, системите за плащания са адаптирани, а банковият сектор работи в тясна координация с нас.

Но успехът няма да дойде само от БНБ и банковия сектор.

Той зависи от всички – институциите, бизнеса, синдикатите и местните власти.

Основни задачи до 1 януари 2026 г.

Ако трябва да очертаем рамката на предстоящите задачи, тя се свежда до следното:

• Бизнесът – да завърши подготовката на системите, да обучи персонала и да информира коректно клиентите.

• Институциите – да гарантират последователност в политиките, ефективна защита на потребителите и прозрачна комуникация.

• Общините – да поддържат диалог с хората и да изграждат доверие.

• БНБ – да финализира логистиката и да гарантира стабилността на финансовата система.

Заключение

Еврото няма да замени нуждата от добра политика.

Бюджетната дисциплина, структурните реформи и модернизацията на администрацията ще останат основата на устойчивото развитие.

Но ако запазим тези усилия, еврото ще консолидира нашите предимства – стабилност, доверие и по-добри условия за растеж.

Уважаеми дами и господа,

Еврото е повече от валута. То е инструмент за стабилност, платформа за растеж и по-висок жизнен стандарт.

То е котва за нашето европейско бъдеще.

При достатъчна зрялост на политическите фактори и на обществото, това е проект, който трябва да ни обедини, а не да ни разделя.

Благодаря ви.“