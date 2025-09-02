РЕГИСТРИРАЙ СЕ
ЕК съобщи, че самолетът на Фон дер Лайен кръжал час и половина над Пловдив заради заглушения GPS сигнал

Европейската комисия обяви нови подробности за инцидента със заглушения GPS сигнал при полета на председателя на Комисията Урсула фон дер Лайен до България. Завеждащата пресслужбата на ЕК Паула Пиньо, която също е била на борда, съобщи, че самолетът е кръжал час и половина над летище Пловдив, преди да кацне.

След изчезването на GPS системата при приближаването е използвана локална навигационна система, а не хартиени карти, както по-рано съобщи „Файненшъл таймс“. Пиньо уточни, че от началото на войната в Украйна рязко са нараснали случаите на смущения в глобалните навигационни системи в ЕС, особено в зони около конфликта като Черно и Балтийско море.

Русия е заподозряна в GPS атака срещу полета на Урсула фон дер Лайен над Пловдив, пише „Файненшъл таймс“

По думите ѝ, Европейският съюз ще задейства инструменти, които да му помогнат да се справи с проблема и да гарантира безопасността на въздушния транспорт.

