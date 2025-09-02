РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Си Дзинпин събра Путин и Ким Чен-ун в Пекин

Русия е рамо до рамо с Китай срещу "неонацизма", заяви Путин

Китайският президент Си Дзинпин прие в Пекин лидерите на Русия и Северна Корея – Владимир Путин и Ким Чен-ун – в първата по рода си среща на тримата държавни глави, обединени от изолацията си от Запада заради войната в Украйна.

Си проведе разговори с Путин, след което го посрещна в личната си резиденция, наричайки го „стар приятел“. Малко по-късно влакът на Ким Чен-ун пристигна в китайската столица. Тримата ще бъдат в центъра на военния парад в сряда.

Анализатори следят внимателно дали срещата ще доведе до задълбочаване на военните отношения. През юни 2024 г. Русия и Северна Корея подписаха пакт за сътрудничество, а подобен съюз съществува и между Пекин и Пхенян.

Севернокорейският диктатор вече е изпратил над 15 000 войници в подкрепа на руската армия в Украйна, като по данни на южнокорейското разузнаване около 600 от тях са загинали в боевете в Курска област.

За Ким парадът в Пекин ще бъде най-мащабното многостранно събитие, в което някога е участвал, и шанс да получи мълчалива подкрепа за ядрената си програма.

Китай грижливо подготвя „Парада на победата“, отбелязващ 80 години от капитулацията на Япония във Втората световна война. Централната част на Пекин е парализирана от седмици заради мерките за сигурност, съобщава Ройтерс.

