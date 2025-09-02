Цветан Цветанов: Ключови кадри от времето на „Орешарски“ се връщат във властта, особено в МВР (част 1)

През 2013-2014 г. ГЕРБ стана жертва на същите хора, които сега управляват, посочва Цветан Цветанов

Вотовете на недоверие не показват да има алтернатива. И управляващото мнозинство, и парламентарната опозиция са съставени от диаметрално противоположни съставки. Задачата на обществото в момента е да алармира за огромните проблеми на деня. Президентските избори са най-добрата възможност за решение на кризата. Местните избори след това могат да затвърдят успеха.

За всички е ясно, че Новото начало изсмуква ГЕРБ. И за това отговорност носят Борисов и онези функционери на партията, които бяха свързани с политически процеси от 2013-2014 г. ГЕРБ ще отстъпи на следващите парламентарни избори, мотивацията вече я няма.

ПП-ДБ влиза в капани главно от непознаване на политическата материя. Промени, които се правят на база на конюнктура, не са устойчиви.

Ако се направи справка, ще се види, че цели 13 г. – от 2003 до 2016 г. Калин Стоянов е бил само разузнавач в различни направления на ОД на МВР в Бургас. После става началник на малкото полицейско управление в Приморско. И след това Темелакиев го предлага за шеф на ГСБОП. Не е тайна, че когато Калин Стоянов стана министър, Темелакиев беше „сивият кардинал“ в МВР.

Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ лидерът на „Републиканци за България“ Цветан Цветанов, бивш вицепремиер и министър на вътрешните работи, бивш зам.-председател на ГЕРБ.

Още от интервюто:

На каква фаза е изяждането на ГЕРБ от Новото начало?

Кои кадри от времето на „Орешарски“ в момента се възстановяват на ключови позиции?

Кой е „сивият кардинал“ в МВР?

Има ли място за двама автократи в една държава?

На каква база могат да се обединят демократичните сили в България?

