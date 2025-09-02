СБЖ: Посегателството над журналисти е посегателство срещу обществото

В своя позиция колегите от Съюза на българските журналисти (СБЖ) за пореден път категорично осъдиха посегателството над журналисти и възпрепятстването по какъвто и да е начин на работата им. Поводът за реакцията им е възпрепятстването на журналиста от NOVA Благой Бекриев и операторът Калоян Калчев да отразят на живо протеста от Сопот, свързан с посещението на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен във ВМЗ-Сопот.

Екипът на NOVA бяха ритани и обиждани, а живото им включване от Сопот, откъдето трябваше да отразят протестите, бе възпрепятствано.

От партия “Възраждане” се разграничиха и осъдиха опитите за възпрепятстване на журналистическата работа на телевизионния екип, като изразиха готовност дори да се включат в дискусии по темата, както и в работни срещи за обсъждане на медийното законодателство.

“Това е недопустимо действие от страна на участниците в протестите, което не само не позволява на журналистите да си вършат работата, но и препятства възможността обществото да получава точна, достоверна и обективна информация”, заявява в позицията си председателят на СБЖ Снежана Тодорова.

Тя е категорична, че всяко посегателство срещу журналист е посегателство срещу всеки един член на обществото, а с тези си действия всичко е в ущърб на демокрацията.

“Нашият съюз винаги е призовавал за солидарност, когато журналисти са третирани от политици като „държачи на микрофони“ и са дискриминирани, когато са принуждавани да напускат работа, защото са неудобни за собствениците на медиите”, пише още в съобщението.

От Съюза обръщат внимание, че от години държат на нетърпящата отлагане необходимост за законови изменения, които да гарантират именно правата, сигурността и независимостта на журналистите.