Регулираният пазар и въвеждането на еврото гарантират стабилни сметки и инвестиции, каза енергийният министър

Министърът на енергетиката Жечо Станков заяви в Бургас при откриването на националната информационна кампания за въвеждането на еврото, че запазването на регулирания пазар за битовите потребители е ключова защита за домакинствата, тъй като осигурява ниски сметки за ток. Той посочи, че през юли средната сметка за електроенергия е била около 60 лева, а без споразумението за регулирания пазар тя би била с 46% по-висока. България, заедно с Унгария, е сред лидерите в ЕС по най-ниски цени на електроенергия за домакинствата.

Станков подчерта, че присъединяването към еврозоната вече носи ползи за енергийния сектор – страната е получила 20% по-ниска цена на заемния капитал на международните пазари. Това ще осигури по-евтино финансиране за ключови проекти, включително изграждането на 7-и и 8-и блок на АЕЦ „Козлодуй“, където партньори са „Уестингхаус“ и „Хюндай“. Според министъра членството в еврозоната ще намали таксите и лихвите по тези проекти три пъти.

За бизнеса се подготвя механизъм за компенсации, който ще покрива половината от използваната енергия на предприятията, за да не се прехвърлят високите разходи върху цените на стоките и услугите. Станков изтъкна, че общият ангажимент на правителството и социалните партньори е гаранция, че приемането на еврото на 1 януари 2026 година ще бъде положителна стъпка за България.