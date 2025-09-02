Две нови обвинения бяха повдигнати на бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов

Прокуратурата повдигна две нови обвинения на бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов.

Освен за участие в организирана престъпна група и за предлагане на подкуп, той е обвинен и че в съучастие с експерта по обществени поръчки Петър Рафаилов е предложил на кметовете на „Младост“ и „Люлин“ да им бъдат изпратени експерти, които да ги съветват при изготвянето на документи за обществените поръчки с благоприятни за определени фирми условия. Това каза адвокатът на Барбутов Ина Лулчева пред БНР.

Тя предположи, че този ход на прокуратурата е свързан с молбата на Барбутов да бъде пуснат от ареста.

Молбата е от 25 август, но все още не е внесена в Софийския градски съд:

„Нищо ново няма, тези факти за това дали са изпращани експерти – не са. Кой кого е подпомагал е ясно от юни, така че се касае до един рецидив, до един пълен произвол и демонстриране на всепозволеност.

Това е превишаване на власт1 между впрочем, не това, което е обвинението, а ето това е превишаване на власт. Юристите правят прогноза на базата на закона, а не на беззаконието“, коментира адвокатът.

Ина Лулчева, която е адвокат и на обвинения за корупционни престъпления кмет на Варна Благомир Коцев, допълни, че по същия начин държавното обвинение бави молбата му за по-лека мярка за неотклонение. Тя е депозирана в Софийската градска прокуратура миналия петък и все още не внесена в съда.