Разширяват обхвата на частичното бедствено положение заради безводието в Община Плевен с още три села

Заради безводието областният управител на Плевен Николай Абрашев обяви за 7 дни частично бедствено положение в Плевен, Долна Митрополия и няколко населени места от тези общини.

По-късно Абрашев разшири обхвата на мярката за с още три села в Община Плевен.

Новите плевенски села са Опанец, Буковлък и Ясен. Областният управител е разпоредил днес и проверки за нерегламентирано присъединяване към водопреносна мрежа, както за питейна, така и за небитова вода, т.е. за напояване и/или други стопански цели.

При обявено бедствено положение е задвижена процедура за снабдяване на всички учебни и социални заведения с питейна вода. В тази ситуация Законът за защита при бедствия дава право за пряко договаряне с фирми, които могат да извършват различните видове сондажи и ремонти на ВиК мрежата, но Община Плевен няма да се възползва от пряко договаряне, каза за БНР заместник-кметът Калоян Къдрийски:

„Имаме вариант да поканим фирми директно, но няма да го направи, а ще публикуваме поръчка по съкратена процедура, която ще тече 10 дена. Всеки едни може да участва, да кандидатства за ремонти на водопроводна мрежа по всички обявени поръчки, които предстоят, може би другата седмица да се случат и да се обявят. Община Плевен иска прозрачност и ще обяви такава. В мига, в който те бъдат публикувани, ще бъдат обявени и във вашите информационни канали. Могат да уверя и вас и жителите на град Плевен, че всеки един е добре дошъл да осъществява така наречения граждански контрол“, обясни той.