Президентът Радев се срещна с представители на ръководството на Българския атомен форум

Осигуряване на условия за устойчиво развитие на ядрената енергетика у нас е обсъдил президентът Румен Радев с представители на ръководството на Българския атомен форум (БУЛАТОМ).

От „Дондуков“ 2 съобщават, че във връзка с планираното строителство на 7-и и 8-и блок на АЕЦ „Козлодуй“ държавният глава е откроил необходимостта от навременното обучение и подготовката на достатъчно български специалисти и експерти, които да участват както в изграждането на съоръженията, така и в тяхната безопасна експлоатация и поддръжка.

На срещата е било посочено, че „при липса на ясна финансова рамка и информация за крайната цена за изграждането на новите ядрени блокове, отлагането на процеса във времето е предпоставка за по-високи разходи заради възможна инфлация“.

Участниците в разговора са изразили обща позиция, че определянето на конкретни приоритети с ясни цени, срокове и етапи на изграждане на ядрени мощности с дългосрочна перспектива са от ключово значение за гарантирането на енергийната сигурност на страната.