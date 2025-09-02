РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Президентът Радев се срещна с представители на ръководството на Българския атомен форум

Президентът Румен Радев се срещна с представители на ръководството на Българския атомен форум

Осигуряване на условия за устойчиво развитие на ядрената енергетика у нас е обсъдил президентът Румен Радев с представители на ръководството на Българския атомен форум (БУЛАТОМ).

От „Дондуков“ 2 съобщават, че във връзка с планираното строителство на 7-и и 8-и блок на АЕЦ „Козлодуй“ държавният глава е откроил необходимостта от навременното обучение и подготовката на достатъчно български специалисти и експерти, които да участват както в изграждането на съоръженията, така и в тяхната безопасна експлоатация и поддръжка.

На срещата е било посочено, че „при липса на ясна финансова рамка и информация за крайната цена за изграждането на новите ядрени блокове, отлагането на процеса във времето е предпоставка за по-високи разходи заради възможна инфлация“. 

Участниците в разговора са изразили обща позиция, че определянето на конкретни приоритети с ясни цени, срокове и етапи на изграждане на ядрени мощности с дългосрочна перспектива са от ключово значение за гарантирането на енергийната сигурност на страната.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Какви мерки трябва да бъдат взети, за да не се стига до водна криза на редица места в България?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени