ЕС достига нов рекорден военен бюджет от 381 млрд. евро през 2025 година

Разходите за отбрана в Европейския съюз ще достигнат нов исторически връх тази година – 381 млрд. евро. Това съобщи Европейската агенция за отбрана, цитирана от Франс прес. Миналата година сумата беше 343 млрд. евро, което вече представляваше рекорд спрямо 2023-та.

От тазгодишната сума около 130 млрд. евро ще бъдат насочени за инвестиции в ново въоръжение. Европейските държави започнаха значително да увеличават военните си бюджети след анексията на Крим през 2014-та, а темпото се ускори още повече след началото на войната в Украйна през февруари 2022 година.

Страните – членки на НАТО, сред които са и 23 държави от ЕС, са вече поеха ангажимент в следващите десет години да отделят най-малко 5% от БВП за сигурност, включително 3,5% за строго военни разходи. За да се постигне това, според изпълнителния директор на ЕАО Андре Денк, Съюзът ще трябва да удвои усилията си и да инвестира над 630 млрд. евро годишно.

