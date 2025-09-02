Държавната верига „Магазин за хората“ официално е регистрирана

На 29 август държавната верига „Магазин за хората“ е била регистрирана в Търговския регистър като еднолично акционерно дружество, изцяло собственост на Министерството на земеделието и храните. В предмета на дейност се акцентира, че то приоритетно ще търгува със стоки на български производители – хранителни и промишлени.

Създаването на държавното предприятие за продажба на основни хранителни и нехранителни стоки с минимална надценка се забави почти шест месеца след като бе предвидено в закона за бюджета за 2025 година. Началният капитал от 10 млн. лв., осигурен от бюджета, според критиците е достатъчен само за един магазин. Министърът на земеделието Георги Тахов, като едноличен собственик, уточни, че сумата е необходима само за учредяването на дружеството. Все още не е ясно с какви средства „Магазин за хората“ ще зарежда магазините си след официалното му създаване.

„Банкеръ“ припомня, че идеята за „народните“ магазини с 10% надценка дойде от лидера на „Ново начало“ Делян Пеевски. Първоначално той предлагаше те да се разположат в пощенските служби в страната, но впоследствие беше решено да се използва мрежата на Централния кооперативен съюз.

Държавното дружество ще се ръководи от тричленен Съвет на директорите с петгодишен мандат, включващ Николай Петров, Олга Стоянова и Ивайло Маринов, според регистрацията. Техните номинации бяха обявени от земеделския министър още преди месец.

Олга Стоянова има почти 30 години юридически опит и от 2014 г. заема различни длъжности в Министерството на земеделието и храните, като два пъти е била „съветник на министъра“. Ивайло Маринов е юрист по корпоративно и търговско право с опит в управлението и е независим член на съвета, докато Николай Петров и Стоянова представляват държавата в дружеството.

Николай Петров е бивш оперативен директор на „Била България“ и ще бъде изпълнителен директор на „Магазин за хората“. Той е с над 25 години лидерски опит в сектора на търговията на дребно. Специализирал е в управление на кризи, бизнес трансформация и оперативна ефективност.

Като съветник на министъра Георги Тахов е привлечен Димитър Спасов, бивш управител на Кауфланд България и настоящ управляващ директор на Tedi, който ще допринесе с опита си в ритейл и логистика за развитието на „Магазин за хората“. Така в екипа са включени двама бивши шефове на големи търговски вериги.

От устава на дружеството става ясно, че съветът на директорите ще може да взима самостоятелни решения за откриване на процедури за обществени поръчки на стойност до 100 000 лева. Над тази сума, ще се иска разрешението на принципала – министъра на земеделието.

Освен това всеки член на директорския борд ще трябва да направи парична гаранция за своето управление в размер от три брутни месечни заплати. Този депозит ще се върне при прекратяване на договора за управление заедно с начислените лихви, след решение на министъра на земеделието.

Създаден е и „Резервен фонд“, където ще се заделят минимум 1/10 от печалбата до достигане на 25% от капитала, за покриване на загуби и бъдещо увеличаване на капитала. Увеличенията могат да се правят чрез емисии акции или други законови начини.

Министър Тахов обяви, че първият пилотен магазин ще бъде открит в Пловдив през септември. В бъдеще ще се използва мрежата на Централния кооперативен съюз, като в някои обекти ще има само щанд на държавното предприятие, а в други – целият магазин.