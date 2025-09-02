Италианка изпързаля „Гранична полиция“ за бедстващи мигранти край Царево

Италианка изпързаля гранични полицаи от Граничен полицейски участък- Царево, че в землището на село Изгрев бедствали петима мигранти, които имали нужда от медицинска помощ. Сигналът бил получен вчера към 9.20 часа чрез телефон 112 в ГПУ-Царево.

Веднага бил изпратен граничен патрул, който открил на посоченото място петима нелегални бежанци, всички в перфектно физическо състояние. Край тях се мотаели трима италиански граждани, които очевидно подали сигнала до ГПУ-Царево. Бежанците били пез документи за самоличност.

За случая е уведомен дежурен прокурор от Районна прокуратура-Бургас, териториално отделение – Царево. Италианските граждани са задържани, образуван е заявителски материал по чл.281 от НК по описа на ГПУ Царево. Незаконните мигранти също са задържани в ГПУ-Царево. Извършен им е медицински преглед. Образувани са бързи производства за незаконно преминаване на границата.

На 1 септември към 19.20 ч. по време на патрулиране гранични полицаи от ГПУ- Средец са установили близо до границата чужденец без документи за самоличност. Той се представил като марокански гражданин и се оплакал се от силни болки в десния крак и неспособност да се движи. Незабавно е подаден сигнал на телефон 112 да дойде спешна помощ. След пристигане на медицински екип чужденецът е транспортиран до болница, където му е поставена диагноза фрактура на дясна подбедрица. Той е оставен за болнично лечение. Установено е, че мароканецът е влязъл в страната нелегално в землището на село Белеврен, което е закононарушение по смисъла на чл. 279 от НК. Издадена е заповед за задържането му. Осигурена е охрана в болницата от служител на ГПУ-Средец.

От септември 2023 година в зоната на българо-турската граница граничните полицаи многократно са установявани младежи от европейски страни, които под предлог нужда от медицинска помощ са оказвали съдействие на незаконно преминали границата граждани на трети страни. Досега на българо-турската граница в 10 случая служители на Главна дирекция „Гранична полиция“ са задържали европейски граждани, оказвали съдействие на мигранти. Образувани са заявителски материали, които са докладвани в прокуратурата. В РДГП-Елхово има образувано досъдебно производство за неверни повиквания за помощ/ чл. 326 от НК/, граничните полицаи са отправили множество устни предупреждения за възпрепятстване на служебната им дейност, издадени са 5 акта за неизпълнение на полицейско разпореждане и за присъствие в близост до стратегически за националната сигурност обект без разрешение, съставяни са 35 предупредителни протокола по чл. 65 от Закона за МВР във връзка с престъпления, свързани с незаконна миграция.