Георгиев си писа отличен за мерките срещу тероризма и прането на пари

Министърът на правосъдието Георги Георгиев отчете като изпълнена реформата по изпълнение на препоръките за излизане на страната ни от „сивия списък“ за прането на пари. На двустранната среща с експертите на Групата за финансови действия (FATF) в Люксембург Георгиев представи последните законови промени по отношение на борбата с тероризма, мерките срещу прането на пари, конфискацията на имущество, придобито от престъпна дейност и корупционните престъпления, със завишаване на санкциите за юридическите лица.

На срещата в Люксембург Георги Георгиев подчерта, че българското правителство отдава изключително голямо значение на сътрудничеството с FATF и участието на страната ни в Регионалния орган към Съвета на Европа – Комитета MONEYVAL (Комитета на експертите за оценка на мерките срещу изпирането на пари). На срещата от българска страна присъстваха и представители на ВКС, ДАНС, НАП, Комисията за финансов надзор и прокуратурата, с чието участие са приети промените в Наказателния кодекс, Наказателно-процесуалния кодекс и Закона за административните нарушения и наказания.

