Богатството на семейство Тръмп нарасна с 6 млрд. долара след дебюта на WLFI токенът

Богатството на семейство Тръмп на хартия скочи с до 6 милиарда долара в понеделник (1 септември) след като тяхната водеща крипто компания World Liberty Financial започна да търгува своя токен WLFI на големите борси.

До този момент притежателите, закупили токена в частни продажби, нямаха възможност да търгуват или ликвидират позициите си. Обемите на търговия рязко се увеличиха на Binance и други борси като около 1 милиард долара токени смениха собствениците си през първия час, по данни от CoinMarketCap. Цените варираха между 24 и 30 цента, съобразно фючърсната търговия, която предшестваше дебюта.

На горната граница на този диапазон делът на семейство Тръмп беше оценен на над 6 милиарда долара, превръщайки WLFI в най-ценния им отделен актив. Семейството държи почти четвърт от WLFI.

Основателите и вътрешните лица все още не могат да продават като World Liberty заяви, че тези дялове остават заключени. Все пак дебютът установи пазарна цена за активи, които преди това се оценяваха единствено чрез частни транзакции.

Цената на WLFI по-късно спадна с 16% до 0,23 долара.

Стартирането на токена утвърди World Liberty като централна част в бързо разрастващото се крипто портфолио на семейство Тръмп. Проектът бе създаден миналата година по време на предизборната кампания на Доналд Тръмп. Той го представи като част от по-широкото си усилие да пренесе своя предизборен лозунг в света на криптовалутите.

Трите му сина са съоснователи, докато президентът е посочен като „co-founder emeritus“.

