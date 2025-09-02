РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Посред бял ден мъж стреля с газов пистолет пред съседи в софийски блок

газов пистолет


Мъж с инициали Х. А. стреля с газов пистолет, посред бял ден, на междуетажната площадка на блок в столичния квартал „Левски – Г“. Стрелбата е била открита в присъствието на негови съседи, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по НК, което предвижда наказание “лишаване от свобода” до 2 години или пробация, придружена с порицание. Пистолетът е иззет като веществено доказателство.

Той извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото. Деянието се отличава с изключителен дързост – осъществено е на публично място, заявяват от държавното обвинение.

С постановление на наблюдаващ прокурор Х. А. е задържан за срок до 72 часа, като предстои да бъде поискано от съда на обвиняемия да бъде наложена мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Какви мерки трябва да бъдат взети, за да не се стига до водна криза на редица места в България?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени