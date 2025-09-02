Посред бял ден мъж стреля с газов пистолет пред съседи в софийски блок



Мъж с инициали Х. А. стреля с газов пистолет, посред бял ден, на междуетажната площадка на блок в столичния квартал „Левски – Г“. Стрелбата е била открита в присъствието на негови съседи, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по НК, което предвижда наказание “лишаване от свобода” до 2 години или пробация, придружена с порицание. Пистолетът е иззет като веществено доказателство.

Той извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото. Деянието се отличава с изключителен дързост – осъществено е на публично място, заявяват от държавното обвинение.

С постановление на наблюдаващ прокурор Х. А. е задържан за срок до 72 часа, като предстои да бъде поискано от съда на обвиняемия да бъде наложена мярка за неотклонение „задържане под стража“.