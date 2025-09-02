Тристранката обсъжда линията на бедност от 764 лева за 2026 г.

Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди новия размер на линията на бедност за 2026 година. Правителството предлага той да е 764 лева вместо досегашните 638 лева, което е ръст с почти 20 процента.

Определянето на линията на бедност става всяка година от правителството по специална методика, базирана на изследването на Евростат „Статистика на доходите и условията на живот“. Предложената стойност за догодина от 764 лева съответства на това изследване и е с 19,7 процента повече от тази за 2025-а година.

Синдикатите искат промени в методиката за определяне на линията на бедност. От КТ „Подкрепа“ предлагат тя да се свърже с реалните разходи за живот, за да се осигури по-добра социална защита и нормален стандарт за най-уязвимите хора. КНСБ пък настоява линията на бедност да се изчислява според цените на малката потребителска кошница за месец декември на миналата година. Това означава линията за догодина да е с 18 лева над предложения от правителството размер.

Работодателските организации приемат предложението на правителството за размера догодина, като посочват, че правилата са спазени и изчисленията са точни. Според Българската стопанска камара моделът е подходящ, тъй като позволява увеличение с 20%, при положение че средните доходи растат с около 12–14 процента.