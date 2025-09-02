Националната информационна кампания за еврото започва от Бургас

Националната информационна кампания за въвеждането на еврото в България от 1 януари 2026 година започва от Бургас от 2 септември. Началото е от 10 часа в Международния конгресен център в морския град. Поканени са представители на местните власти и бизнеса, както и граждани.

В събитието ще се включат водещите институции в процеса по въвеждане на единната европейска валута у нас – Министерството на финансите, Българската народна банка, Министерството на икономиката и индустрията, Комисията за защита на потребителите, Националната агенция за приходите, Комисията за финансов надзор, Националният осигурителен институт и други. Целта на националната информационна кампания е да се предостави ясна, подробна и достоверна информация относно основните етапи и срокове от процеса.

В различните събитията ще участват ръководители и експерти на тези институции, които ще бъдат на разположение за дискусия и въпроси от присъстващите. Партньори в кампанията са Икономическият и социален съвет, Националното сдружение на общините, работодателските и синдикалните организации, Асоциацията на банките в България и други.

На 4 юни тази година Европейската комисия и Европейската централна банка одобриха извънредните конвергентни доклади за България. А на 8 юли Съветът на Европейския съюз във формат финансови министри (ЕКОФИН) одобри окончателно присъединяването на България към еврозоната.