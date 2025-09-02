Кандидатът за зам.-омбудсман Мария Филипова ще бъде изслушана в парламентарна комисия

Парламентарната комисия за прякото участие на гражданите, жалбите и взаимодействието с гражданското общество се събира извънредно днес, 2 септември, от 16.00 ч., за да изслуша кандидата за зам.-омбудсман Мария Филипова.

Кандидатурата ѝ е предложена от омбудсмана Велислава Делчева на 18 август 2025 година. Комисията е поискала служебни проверки за кандидата за зам.-омбудсман Мария Филипова, свързани с гражданството ѝ, съдебния ѝ статус и за евентуална връзка с Държавна сигурност или разузнавателните служби.

Постът зам.-омбудсман е ключов, защото заемащият го е включен в кръга хора, измежду които се избира евентуален служебен премиер.

Представители на неправителствени организации и на медиите могат да отправят въпроси към Филипова, на които тя ще отговори на заседанието.