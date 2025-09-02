РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Служители на Revolut продават акции при рекордна оценка от 75 млрд. долара

Служители на Revolut продават акции при рекордна оценка от 75 млрд. долара

Британската финтех компания Revolut е оценена на 75 милиарда долара при вторична продажба на акции, съобщи източник пред AFP в понеделник (1 септември). Компанията, основана през 2015 г., е пионер в предлагането на финансови услуги чрез смартфони, първоначално фокусирана върху улесняването на клиентите да обменят валути и да извършват преводи.

Източник, близък до Revolut, заяви в понеделник, че компанията позволява на служителите да продават акции при оценка от 75 милиарда долара, значително по-висока от предишната ѝ оценка от 45 милиарда долара.

Служители на Revolut продават акции при рекордна оценка от 75 млрд. долара

Revolut коментира: „В момента се осъществява вторична продажба на акции на служители и няма да правим допълнителни изявления, докато процесът не приключи.“

Миналата година Revolut получи британски банков лиценз „с ограничения“ от местния регулатор PRA (The Prudential Regulation Authority) – ключова стъпка към дългоочакваното признаване като официална банка в родината си. Компанията има амбицията да се конкурира с традиционните банкови гиганти в Европа и си е поставила цел да достигне 100 милиона клиенти в 100 държави.

"Револют" (Revolut) включи в "менюто си" и търговия на облигации за клиентите в Европа

Бързият ѝ растеж през последните години предизвика критики относно способността ѝ да спазва финансовите регулации, особено тези, свързани с борбата с измами и прането на пари. Миналата година компанията удвои нетната си печалба до 790 милиона паунда (1.1 милиарда долара), благодарение на ръст в броя на клиентите.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Какви мерки трябва да бъдат взети, за да не се стига до водна криза на редица места в България?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени