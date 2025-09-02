Служители на Revolut продават акции при рекордна оценка от 75 млрд. долара

Британската финтех компания Revolut е оценена на 75 милиарда долара при вторична продажба на акции, съобщи източник пред AFP в понеделник (1 септември). Компанията, основана през 2015 г., е пионер в предлагането на финансови услуги чрез смартфони, първоначално фокусирана върху улесняването на клиентите да обменят валути и да извършват преводи.

Източник, близък до Revolut, заяви в понеделник, че компанията позволява на служителите да продават акции при оценка от 75 милиарда долара, значително по-висока от предишната ѝ оценка от 45 милиарда долара.

Revolut коментира: „В момента се осъществява вторична продажба на акции на служители и няма да правим допълнителни изявления, докато процесът не приключи.“

Миналата година Revolut получи британски банков лиценз „с ограничения“ от местния регулатор PRA (The Prudential Regulation Authority) – ключова стъпка към дългоочакваното признаване като официална банка в родината си. Компанията има амбицията да се конкурира с традиционните банкови гиганти в Европа и си е поставила цел да достигне 100 милиона клиенти в 100 държави.

Бързият ѝ растеж през последните години предизвика критики относно способността ѝ да спазва финансовите регулации, особено тези, свързани с борбата с измами и прането на пари. Миналата година компанията удвои нетната си печалба до 790 милиона паунда (1.1 милиарда долара), благодарение на ръст в броя на клиентите.