Мирослав Боршош: Туристическият сектор е сред най-подготвените за въвеждането на еврото

В Бургас, в рамките на националната информационна кампания за въвеждането на еврото в България, министър Мирослав Боршош обяви, че туристическият сектор е сред най-подготвените за въвеждането на еврото.

Пред представители на местната власт Боршош подчерта, че бизнесът отдавна чака еврото у нас. „Ние от Министерството на туризма проведохме редица срещи с бранша и изчистихме ключови въпроси още преди старта на кампанията. „Единството е сила“ – това е мотото на кампанията и ние сме тук, за да отговаряме честно на въпросите: защо, как и кога ще се случи този процес“, заяви министърът.

Според него основните ползи за сектора са: повече стабилност и доверие в дестинацията, по-добър имидж на България като модерна и интегрирана европейска държава, предимства за бизнеса чрез намаляване на разходите, по-лесни и предвидими пътувания за туристите.

Боршош използва случая, за да благодари на кметовете по южното Черноморие и подчерта, че този сезон е доказал силата на партньорството между държавата, местната власт и бизнеса.