Nestlé уволни главния изпълнителен директор заради тайна романтична връзка с подчинена

Най-голямата компания за храни и напитки Nestlé уволни главния си изпълнителен директор само година след встъпването му в длъжност, тъй като той не е разкрил „романтична връзка“ с „пряк подчинен“. Швейцарският хранителен гигант, производител на шоколадите Kit Kat и кафето Nespresso, съобщи, че Лоран Фрекс е освободен „с незабавен ефект“ след разследване, водено от председателя на Nestlé и главния независим директор.

Разследването е било задействано по сигнал, подаден чрез канала за вътрешни оплаквания на компанията. Председателят на Nestlé Пол Булке заяви: „Това беше необходимо решение. Ценностите и управлението на компанията са основна задача за нас. Благодаря на Лоран за дългогодишната му служба при нас.“

Връзката е била със служителка, която не е част от изпълнителния борд, но е представлявала конфликт на интереси. Освен Булке, разследването е било наблюдавано и от независимия директор Пабло Исла със съдействието на външни правни съветници.

Говорител на Nestlé заяви: „Действахме през цялото време в съответствие с най-добрите практики за корпоративно управление. Външното разследване започна малко след първоначалното вътрешно, а днешното решение показва, че приемаме сериозно сигналите и разследванията.“ Фрекс е работил в Nestlé близо 40 години, като през септември миналата година пое ролята на глобален главен изпълнителен директор, наследявайки Марк Шнайдер. От Nestlé потвърдиха, че той няма да получи компенсационен пакет при напускане.

Филип Навратил, който е в компанията от 2001 г., е назначен за наследник на Лоран Фрекс.

Пол Булке заяви, че компанията „няма да променя стратегията си и няма да губи темпо в представянето“. Той се очаква да се оттегли като председател догодина, а за негов заместник е предложен Пабло Исла, бившият ръководител на Inditex (собственик на Zara).

