Нарендра Моди похвали енергийните връзки на Индия с Русия въпреки гнева на САЩ

Индийският премиер Нарендра Моди приветства задълбочаващите се енергийни връзки на страната си с Москва на среща с руския президент Владимир Путин, пренебрегвайки наказателните мита, наложени от Съединените щати заради покупките на руски петрол с отстъпка. На разговор в кулоарите на регионална среща на върха на Шанхайската организация за сътрудничество в китайския град Тиендзин Моди е казал на Путин, че „дори при най-трудните обстоятелства Индия и Русия са вървели заедно, рамо до рамо“. И че „тясното сътрудничество е важно не само за нашите две страни, но и за световния мир, стабилност и просперитет“.

Индийското Министерство на външните работи заяви, че двамата лидери са „обсъдили двустранното сътрудничество, включително в икономическия, финансовия и енергийния сектор, и са изразили задоволство от устойчивия растеж на двустранните връзки в тези области“. Миналата седмица американският президент Доналд Тръмп удвои американските мита върху повечето индийски вносни стоки до 50% и мотивира хода с покупките на руски петрол с отстъпка от Ню Делхи, след пълномащабното руско нахлуване в Украйна.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред репортери, че Путин е разговарял на четири очи с Моди в продължение на един час в лимузината на руския президент, преди двамата лидери да проведат разговори заедно с делегациите си. Това е първата им среща за тази година. След нея индийският лидер е споделил обща снимка с руския президент на задната седалка на колата. И е отбелязал в публикация в социалната медия X, че „разговорите с него винаги са проницателни“.

Кремъл пък цитира думите на Путин, че търговското и икономическото сътрудничество между Русия и Индия „като цяло бележат положителна динамика“ на фона на техните „отношения на приятелство и доверие“.

Ню Делхи се превърна в най-едрият купувач на превозван по море руски суров петрол, за който е платил близо 140 млрд. щ. долара след руската инвазия в Украйна през 2022 г., показват данни на индийското правителство. Голяма част от тези доставки се преработват от индийски рафинерии в бензин и дизел и се продават на вътрешния и международния пазар. Западните страни, включително Съединените щати, насърчаваха търговията, което спомогна за поддържането на световните пазарни цени, докато Индия плащаше за черното злато под фиксирания от Г-7 ценови таван, целящ ограничаване на руските приходи.

Впоследствие обаче служители от администрацията на Тръмп започнаха да обвиняват индийските компании, че са „спекуланти“ от войната на Москва, задълбочавайки разрива между Вашингтон и Ню Делхи. В публикация на платформата си Truth Social в понеделник (1 септември) Тръмп се оплака, че Индия купува „по-голямата част от петрола и военните си продукти от Русия, и много малко от САЩ“. А високите митнически ставки, определяни от индийските власти в продължение на десетилетия, са направили американските предприятия неспособни да продават на азиатската държава, превръщайки търговията й с американската страна в „изцяло едностранна катастрофа“.

Моди и Путин вече са разговаряли два пъти по телефона, откакто стопанинът на Белия дом заплаши за първи път Индия с 50-процентно обмитяване в началото на август. Индийският министър на външните работи Субрахманян Джайшанкар и съветникът по националната сигурност Аджит Довал също се срещнаха с Путин в Москва, като се очаква руският президент да посети азиатския гигант по-късно през тази година.

„Ясно е, че за Индия руският петрол е тук, за да остане“, каза Амит Бхандари, старши сътрудник по енергетика в базирания в Мумбай мозъчен тръст Gateway House, допълвайки, че „Русия е там, където е петролът.“

Значението на Москва за Ню Делхи се основава на стратегически отношения, които датират от Студената война, а Русия е водещият международен доставчик на оръжия за Индия.

Индия и Китай също предприеха стъпки за възстановяване на отношенията помежду си, които бяха засегнати силно от граничния сблъсък през 2020 година. Същевременно, Ню Делхи възприе предизвикателен тон по отношщение на митническите заплахи на американския президент, като външното министерство заяви, че „насочването на атаки към Индия е неоправдано и неразумно“.