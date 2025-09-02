Варненци отново настояват пред общината за освобождаването на Благомир Коцев

Протест под надслов „Свобода за Благомир Коцев! Свобода за Николай Стефанов! Свобода за Йордан Кателиев! Свобода за политическите затворници!“ се провежда пред сградата на община Варна в този час. Близки, приятели и привърженици на градоначалника се събраха с искане за незабавно преразглеждане на мярката за неотклонение на Коцев „задържане под стража”. На място присъства и бившият съпредседател на „Продължаваме промяната“ Кирил Петков.

„Ще сезираме и европейските институции за безпрецедентното задържане и за искането за промяна на мярката за неотклонение на Коцев. Прокуратурата де факто нарушава правилото за незабавно внасяне в съда на преписката. Утре в София ще има протест, а в четвъртък или петък отново във Варна“, обяви Петков.

Бившият съпредседател на „Продължаваме промяната“ заяви още, че Бойко Борисов и Делян Пеевски трябва да понесат политическа отговорност за случващото се, като подчерта, че протестите няма да спрат. Той очертава три основни цели на протестните действия: освобождаването на Благомир Коцев и общинските съветници, прекратяване на неправомерните действия на прокуратурата и сваляне на правителството. Според Петков страната трябва да отиде на нови избори, за да се противопостави на „пълзяща диктатура“.

Междувременно изпълняващият длъжността кмет на Варна Павел Попов заяви, че няма да позволи провеждането на предсрочни избори в града.

На протеста присъстват над 500 души, които скандират „Свобода“ и издигат плакати с лозунги „Следващият може да си ти“. Очаква се протестът да премине в шествие към площад „Независимост“.

Гражданка заяви, че е дошла на демонстрацията, защото иска да си върнат кмета, за който Варна е гласувала, и че не желае да живее в държава на диктатура, каквато според нея налагат Борисов и Пеевски. Протестиращи добавиха, че с неправомерното задържане на кмета Благомир Коцев и двамата общински съветници е подменен вотът на варненци. Те се надяват да има справедливост.

„Банкеръ“ припомня, че Благомир Коцев бе задържан на 8 юли 2025 година. На следващия ден от Софийска градска прокуратура съобщиха, че четирима души са обвинени и задържани за срок от 72 часа след сигнал и свидетелски показания на бизнесдамата Пламенка Димитрова за поискан подкуп от 15%, за да спечели тя обществена поръчка. На 11 юли Софийският градски съд започна разглеждането на мерките за неотклонение на кмета на Варна Благомир Коцев, общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов и на бизнесмена Ивайло Маринов, а няколко часа по-късно постанови „задържане под стража“ за четиримата.

Кметът на Варна остава в ареста, реши на 18 юли Софийският апелативен съд. Магистратите постановиха в ареста да останат и двамата общински съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов. На свобода срещу подписка обаче излезе бизнесменът Ивайло Маринов, защото според съда, липсват доказателства за връзки на посочения с другите трима.

В петък адвокатката на Коцев Ина Лулчева обяви, че е внесла в прокуратурата искане за преразглеждане на мярката за задържането му. Вчера се разбра, че доклад на финансовата инспекция за злоупотреби на Пламенка Димитрова е изчезнал в прокуратурата.