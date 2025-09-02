РЕГИСТРИРАЙ СЕ
От 1 януари 2230 пощенски станции стават банки в малките населени места

пощенски станции, Караджов

Обмяната на левове в евро освен в банките, ще се извършва и в офисите на Български пощи – в 2230 населени места, където няма клонове на финансови институции”, обяви транспортният министър Гроздан Караджов в Бургас на информационната кампания за въвеждане на еврото в страната, съобщават от министерството му.

Караджов съобщи, че са обучени над 1500 служители на Български пощи, закупени са и всички технически средства, свързани с обмяната между двете валути. По думите на вицепремиера освен взаимодействието с БНБ, ключово е сътрудничеството с МВР.

Договорили сме постоянно полицейско присъствие пред всяка поща, където ще има обмяна, за целия 6-месечен период…”, подчерта вицепремиерът, като добави че хората няма от какво да се страхуват.

Гроздан Караджов добави и че е въведен модерен софтуер в пощенския оператор, който ще подпомага обмяната. Системата ще бъде надградена и с Електронен пенсионен картон, който дава възможност пенсията да се получи от всяка пощенска станция в страната.

