Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова фармацевтичните компании да публикуват данни за ефективността на лекарствата за коронавирус. Според него, обществеността трябва да има достъп до достоверна информация.

В съобщението си в Truth Social Тръмп подчерта, че компаниите са му показали „страхотни числа и резултати“, но не са ги представили на широката общественост. Той поиска тези материали да бъдат прехвърлени на Центровете за контрол и превенция на заболяванията (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) и незабавно да бъдат публично оповестени, пишат информационните агенции.

Тръмп отбеляза, че липсата на прозрачност изостря разделението около работата на Центровете за контрол и превенция на заболяванията и позицията на здравния министър Робърт Кенеди-младши. Според него, без ясни данни, противоречията само ще ескалират.

Ръководителят на Белия дом припомни и „Операция Безпрецедентна скорост“, в рамките на която са разработени и произведени ваксини срещу COVID-19. Той изрази надежда, че програмата наистина се е оказала толкова успешна, колкото твърдят нейните поддръжници, но призна, че обществеността има право да знае за евентуални недостатъци.

Центровете за контрол и превенция на заболяванията са националната агенция за обществено здраве на Съединените щати.

Това е федерална агенция на Съединените щати под ръководството на Министерството на здравеопазването и социалните услуги (HHS) със седалище в Атланта, Джорджия.

Основната цел на агенцията е защитата на общественото здраве и безопасност чрез контрол и превенция на заболявания, наранявания и увреждания в САЩ и по света. CDC фокусира националното внимание върху разработването и прилагането на контрол и превенция на заболяванията.