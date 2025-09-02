ПП-ДБ вика Желязков в парламента, за да обясни за инцидента със самолета на Фон дер Лайен

„Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ) иска изслушване на премиера Росен Желязков в парламента относно инцидента със самолета на председателя на Европейската комисия Урсула Фон дер Лайен. Това стана ясно от коментар на лидера на „Демократи за силна България“ Атанас Атанасов в ефира на „Би Ти Ви“.
Народният представител от „Продължаваме промяната-Демократична България“ отново настоя и за оставката на временния шеф на ДАНС Деньо Денев и изрази недоволство, че от говорителя на Европейската комисия се е разбрало за инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен. „Именно ДАНС е институцията, която отговаря за сигурността в страната и агенцията е трябвало да улови заплахите за сигурността“, подчерта Атанасов.
Първо вчера „Файненшъл таймс“ съобщи за проблем с GPS навигацията на самолета на Фон дер Лайен при кацането му на летище Пловдив в неделя. Говорителката на Европейската комисия Ариана Подеста заяви, че според информация от българското правителство става въпрос за предполагаема руска атака срещу Фон дер Лайен по време на полета ѝ, която е довела до деактивиране на GPS услугите на летището.
Снощи пък вътрешният министър Даниел Митов съобщи, че не става дума за кибератака, което внесе голямо объркване по случая.
В същото време пък се оказа, че депутатът от „Продължаваме промяната-Демократична България“ Божидар Божанов е повдигнал още миналата година проблема със смущенията. „През август миналата година на интернет страница за мониторинг на смущенията в GPS-сигнала (gpsjam) се появиха данни за смущения в сигнала около София. Тогава попитах министър-председателя (Главчев) дали държавата е установила причините, а той в отговора си каза, че ДАНС не следи за тези неща и ме прати да питам министъра на транспорта, министъра на отбраната и КРС. Питах министъра на транспорта, която отговори, че за граждански цели РВД са предприели мерки за безопасност, но защо така е станало да питам ДАНС и КРС“, написа той в социалните мрежи.
Днес мистерията с инцидента със самолета на Фон дер Лайен се заплете още повече. Този път това стана след публикация на приложението Flightradar24. В нея се съобщава, че полетната навигация на фон дер Лайен в България е останала стабилна, като продължителността на полета се е увеличила с по-малко от 10 минути.
„Виждаме медийни съобщения за GPS смущения, засягащи самолета, превозващ Урсула фон дер Лайен до град Пловдив, България. Някои доклади твърдят, че самолетът е бил в режим на изчакване в продължение на 1 час.
Това е заключението, което можем да направим от нашите данни.
- Полетът е бил планиран да продължи 1 час и 48 минути. Той е продължил 1 час и 57 минути.
- Транспондерът на самолета е отчел добро качество на GPS сигнала от излитане до кацане„, посочват от приложението.
We are seeing media reports of GPS interference affecting the plane carrying Ursula von der Leyen to Plovdiv, Bulgaria. Some reports claim that the aircraft was in a holding pattern for 1 hour.— Flightradar24 (@flightradar24) September 1, 2025
This is what we can deduce from our data.
* The flight was scheduled to take 1 hour… pic.twitter.com/qiSNfCTJtZ