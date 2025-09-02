ПП-ДБ вика Желязков в парламента, за да обясни за инцидента със самолета на Фон дер Лайен

„Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ) иска изслушване на премиера Росен Желязков в парламента относно инцидента със самолета на председателя на Европейската комисия Урсула Фон дер Лайен. Това стана ясно от коментар на лидера на „Демократи за силна България“ Атанас Атанасов в ефира на „Би Ти Ви“.

Народният представител от „Продължаваме промяната-Демократична България“ отново настоя и за оставката на временния шеф на ДАНС Деньо Денев и изрази недоволство, че от говорителя на Европейската комисия се е разбрало за инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен. „Именно ДАНС е институцията, която отговаря за сигурността в страната и агенцията е трябвало да улови заплахите за сигурността“, подчерта Атанасов.

Първо вчера „Файненшъл таймс“ съобщи за проблем с GPS навигацията на самолета на Фон дер Лайен при кацането му на летище Пловдив в неделя. Говорителката на Европейската комисия Ариана Подеста заяви, че според информация от българското правителство става въпрос за предполагаема руска атака срещу Фон дер Лайен по време на полета ѝ, която е довела до деактивиране на GPS услугите на летището.

Снощи пък вътрешният министър Даниел Митов съобщи, че не става дума за кибератака, което внесе голямо объркване по случая.

В същото време пък се оказа, че депутатът от „Продължаваме промяната-Демократична България“ Божидар Божанов е повдигнал още миналата година проблема със смущенията. „През август миналата година на интернет страница за мониторинг на смущенията в GPS-сигнала (gpsjam) се появиха данни за смущения в сигнала около София. Тогава попитах министър-председателя (Главчев) дали държавата е установила причините, а той в отговора си каза, че ДАНС не следи за тези неща и ме прати да питам министъра на транспорта, министъра на отбраната и КРС. Питах министъра на транспорта, която отговори, че за граждански цели РВД са предприели мерки за безопасност, но защо така е станало да питам ДАНС и КРС“, написа той в социалните мрежи.

Днес мистерията с инцидента със самолета на Фон дер Лайен се заплете още повече. Този път това стана след публикация на приложението Flightradar24. В нея се съобщава, че полетната навигация на фон дер Лайен в България е останала стабилна, като продължителността на полета се е увеличила с по-малко от 10 минути.

„Виждаме медийни съобщения за GPS смущения, засягащи самолета, превозващ Урсула фон дер Лайен до град Пловдив, България. Някои доклади твърдят, че самолетът е бил в режим на изчакване в продължение на 1 час.

Това е заключението, което можем да направим от нашите данни.

Полетът е бил планиран да продължи 1 час и 48 минути. Той е продължил 1 час и 57 минути.

Транспондерът на самолета е отчел добро качество на GPS сигнала от излитане до кацане„, посочват от приложението.