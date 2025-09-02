Най-скъпият трансфер в Англия: „Ливърпул“ купи Александър Исак за 130 млн. паунда

Летният трансферен прозорец в европейския футбол затвори с големи сделки. В последния му ден бяха сключени няколко забележителни сделки, а някои се превърнаха в хитове на кампанията. Нападателят на „Нюкасъл“ Александър Исак премина в „Ливърпул“ за 130 милиона паунда, което стана най-скъпият трансфер в историята на английската Висша лига (ЕПЛ) и третият най-скъп в историята: само Неймар и Килиан Мбапе струваха повече.

По-рано „мърсисайдци“ платиха за Флориан Виртц 116 милиона паунда.

Александър Исак изрази радостта си от дългоочаквания трансфер в „Ливърпул“ в първото си интервю. „Чувствам се страхотно. Беше дълго пътуване, но съм щастлив, че най-накрая съм тук и съм част от „Ливърпул“ и всичко, което този клуб представлява. Нямам търпение да започнем нашето пътуване. Много съм горд и щастлив да се върна на работата си. Нямам търпение да видя новите си съотборници и феновете.“

Александър Исак подписа шестгодишен договор до 2031 година.

Миналия сезон Исак отбеляза 23 гола и направи шест асистенции за „Нюкясъл“ в 34 мача от Висшата лига. Този сезон той все още не е изиграл нито един мач за „Нюкасъл“, тъй като стачкуваше и настояваше за трансфер в „Ливърпул“.

Мечтата на шведския футболист се сбъдна – сега той играе за настоящите шампиони на Англия.

Още в началото на лятото стана ясно, че „Ливърпул“, който току-що си върна английската титла, е луд по високия, 190 см, шведски нападател от „Нюкасъл“. Александър Исак, който сега е на 25 години, беше закупен от испанския „Реал“ – Сосиедад през 2022 г. за 60 милиона паунда. В „Нюкасъл“ шведът претърпя сериозно подобрение, превръщайки се в играч, когото експертите понякога наричат ​​стандартния централен нападател – той използва добре ръста си, разчиства си пространство пред вратата, не е алчен, но и вкарва много голове.

За шведския национален отбор Исак има 52 мача и 16 гола.

Прозорец на възможностите

Доскорошният парижки герой – вратарят Джанлуиджи Донарума, премина от ПСЖ в „Манчестър Сити“.