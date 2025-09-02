РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Бесънт нарече срещата на Путин, Си Дзинпин и Моди в Китай „показна“

Скот Бесънт се очертавал като претендент да наследи Джеръм Пауъл на кормилото на ФЕД

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт в интервю за Fox Business определи срещата на руския и китайския президент Владимир Путин и Си Дзинпин с индийския премиер Нарендра Моди като показна. Политиците проведоха разговори на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество в Китай. Според американския министър срещата няма практическо значение.

„Мисля, че до голяма степен е показна“, каза ръководителят на Министерството на финансите. Той добави още, че „Индия е най-населената демокрация в света“, чиито ценности „са много по-близки до нашите“.

Според Бесънт, че

търговските преговори между САЩ и Индия се движат бавно,

но изрази надежда за преодоляване на различията в бъдеще.

Срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество се проведе от 31 август до 1 септември в Тиендзин, Китай. В резултат на това Русия и Китай подписаха повече от 20 документа за сътрудничество. „Уолстрийт Джърнъл“ публикува мнение, че срещата на върха „не е взела никакви важни решения“, но е демонстрирала единство между лидерите на Китай, Русия и Индия.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Какви мерки трябва да бъдат взети, за да не се стига до водна криза на редица места в България?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени