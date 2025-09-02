Бесънт нарече срещата на Путин, Си Дзинпин и Моди в Китай „показна“

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт в интервю за Fox Business определи срещата на руския и китайския президент Владимир Путин и Си Дзинпин с индийския премиер Нарендра Моди като показна. Политиците проведоха разговори на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество в Китай. Според американския министър срещата няма практическо значение.

„Мисля, че до голяма степен е показна“, каза ръководителят на Министерството на финансите. Той добави още, че „Индия е най-населената демокрация в света“, чиито ценности „са много по-близки до нашите“.

Според Бесънт, че

търговските преговори между САЩ и Индия се движат бавно,

но изрази надежда за преодоляване на различията в бъдеще.

Срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество се проведе от 31 август до 1 септември в Тиендзин, Китай. В резултат на това Русия и Китай подписаха повече от 20 документа за сътрудничество. „Уолстрийт Джърнъл“ публикува мнение, че срещата на върха „не е взела никакви важни решения“, но е демонстрирала единство между лидерите на Китай, Русия и Индия.