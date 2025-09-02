Приходите на „Еврохолд“ нарастват с 22.4% до 1.57 млрд. лв. (802 млн. евро) за полугодието

Една от водещите енергийни и финансови групи в Югоизточна Европа – „Еврохолд България“ АД, увеличава приходите си за първото полугодие с 22.4% на годишна база до 1.57 млрд. лв. (802 млн. евро) и подобрява значително показателите си за рентабилност, показва консолидираният финансов отчет на холдинга. Оперативната печалба преди лихви, данъци и амортизации (ЕBITDA) се увеличава с близо 30% спрямо януари-юни миналата година до 217 млн. лв. (111 млн. евро).

Нетният финансов резултат за първите шест месеца е почти 73 млн. лв. (37.3 млн. евро), което е над 4 пъти повече в сравнение със същия период година по-рано, значителен принос за което има и представянето на компанията-майка.

Активите на групата се покачват за година до 2.93 млрд. лв. (1.5 млрд. евро).

Приходите от енергийна дейност, които формират голяма част от бизнеса на холдинга, достигат 1.29 млрд. лв. (659 млн. евро) през януари-юни, което е 26% на сто повече спрямо първото полугодие на миналата година. EBITDA от същата дейност намалява за година до 133.4 млн. лв. (68.2 млн. евро).

Приходите и EBITDA от застраховане се повишават съответно с по 8.9% и 52.3% за година до 285.5 млн. лв. (146 млн. евро) и 12.3 млн. лв. (6.3 млн. евро).

Финансово-инвестиционният сегмент от бизнеса на групата регистрира ръст на приходите и положителна печалба.

„Еврохолд“ развива дейност в енергийния и застрахователния сектор чрез групите „Електрохолд“ и „Евроинс“. Финансовите услуги и инвестиционното посредничество са структурирани в дъщерната „Евро-Финанс“.

„Еврохолд България“ АД е водеща енергийна и финансова група с дейност в региона на Централна, Източна и Югоизточна Европа. Акциите й се търгуват на фондовите борси в София и Варшава. „Еврохолд“ е собственик на „Електрохолд“ – водеща електроенергийна група в България, която притежава най-големия дистрибутор и доставчик на електроенергия в страната, както и един от големите търговци в този сектор. „Електрохолд“ има над 3000 служители и обслужва 3 млн. потребители.

„Еврохолд“ е собственик и на „Евроинс Иншурънс Груп“ АД, една от големите застрахователни групи в региона. Тя предоставя пълен спектър от застрахователни услуги и оперира в 11 държави в Европа.