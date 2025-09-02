Институтът за пътна безопасност с остра позиция заради инцидента с АТВ в „Слънчев бряг“

От Института за пътна безопасност (ИПБ) излязоха с позиция по случая с 18-годишния “джигит” Никола Бургазлиев, който с АТВ блъсна петима души и остави в кома 35-годишна майка и 4-годишното ѝ момченце. От организацията изразяват дълбока загриженост и възмущение заради установените сериозни нарушения, довели до поредната трагедия по българските пътища.

Според проведеното разследване от Института става ясно, че МВР и Министерството на транспорта и съобщенията са допуснали пропуск в контролните механизми, което е позволило на Бургазлиев да се качи на АТВ, без да има право да кара по-висок клас електрическо превозно средство.

Констатираните нарушения са:

– Регистрация с нередовни документи: Въпросното АТВ е било регистрирано от МВР, въпреки че не отговаря на нормативните изисквания;

– Подвеждащи технически характеристики: По регистрационен талон е посочено, че превозното средство е с мощност 4 kW и маса до 580 кг.

– Реалните характеристики обаче показват почти двойно по-висока мощност – 7 kW, и маса от 920 кг;

– Незаконно отдаване под наем;

– Фалшив технически преглед: Налице е сериозен пропуск в контролната система, след като АТВ-то е преминало технически преглед;

– Липса на контрол над водачи, употребили наркотици (Припомняме, че в кръвта на Никола Бургазлиев бяха открити следи от марихуана.)

От ИПБ отбелязват, че разполагат с множество сигнали за инциденти, които не са официално регистрирани, но са свързани със същото превозно средство или с подобни нерегламентирано действащи АТВ-та в района на курорта и призовават правителството към действия.

“Институтът за пътна безопасност от години алармира за системната корупция и бездействие в държавните институции, свързани с регистрацията, контрола и безопасността на пътя. Настояваме правителството да предприеме спешни кадрови и структурни промени в МВР и Министерството на транспорта, както и да засили контрола”, отбелязват експертите в позицията.

Те заключават, че ще продължат да настояват за пълна проверка на отговорните институции и лица, както и за реални законодателни и практически промени.