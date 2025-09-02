Tesla в Индия е намерила само 600 купувачи за Model Y

Купувачите в Индия са поръчали малко над 600 електрически автомобила Model Y от Tesla, откакто започнаха продажбите в страната.

Както съобщава Bloomberg, позовавайки се на информирани източници, това е много по-малко от очакваното от компанията на Илон Мъск, а Tesla продава подобен брой автомобили по целия свят за няколко часа.

Първоначално

Tesla очакваше да продава до 2500 електрически автомобила годишно в Индия.

Сега компанията е коригирала плановете си за доставки и планира да внесе 350-500 електрически автомобила от завода си в Шанхай тази година.

Продажбите засега ще бъдат ограничени до четири града – Мумбай, Делхи, Пуна и Гургаон. Поради цената от 68 хиляди долара, Model Y представлява интерес за ограничена група купувачи: средната цена на електрическите автомобили от други марки в Индия е три пъти по-ниска.

Като цяло приходите и печалбата на Tesla намаляват тази година.

Компанията отчете 12-процентен спад на приходите и 16-процентен спад на печалбата през второто тримесечие. Продажбите на електрически превозни средства намаляват в повечето региони до голяма степен поради политическите дейности и изявления на Илон Мъск, както и натиска от китайските производители.

Tesla Model Y е компактен електрически кросоувър SUV, произвеждан от Tesla, Inc. от 2020 година.

Автомобилът беше представен през март 2019 г. като петият производствен модел на компанията от създаването ѝ след Roadster, Model S, Model X и Model 3.