Джигитът, врязъл се в рейс, е карал със 199 км/ч и два пъти е вдишал райски газ

Джигитът Виктор Илиев, който се вряза в автобус на градския транспорт в София и уби лекар от Сирия, два пъти е вдишал райски газ по време на управлението на автомобила и се движил със 199 км/ч, сочат свидетелски показания. Това съобщи пред медиите прокурор Вихър Михайлов, завеждащ отдел в Софийската градска прокуратура след работна среща при главния прокурор заедно с наблюдаващия прокурор по делото, съобщават от БТА.

Според показанията шофьорът е бил умоляван да намали скоростта, но той е преминавал на червена светлина и не е направил дори опит да спре. Скоростта му е била 4 пъти над максимално разрешената скорост.

Михайлов добави, че обвинението срещу Илиев е актуализирано и то вече е за умишлено причиняване на смърт на един човек и причиняване на средни телесни повреди на четирима души.

Наказанието, което може да получи мъжът е от 13 до 20 години или доживотен затвор. Предстои назначаване на съдебно-психиатрична и психологическа експертиза. Според експертите райският газ влияе на моторните движения, води до дезориентация, неправилно възприемане на фактите и обстоятелствата, и до еуфоричност, което може да промени присъдата на 21-годишния джигит.