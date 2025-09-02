Неизвестен подкара трамвай, заби се в подлез и помете седем коли в София

Трамвай помете седем коли и разруши почти изцяло подлез в София. Става въпрос за мотриса от линия 22. Градската железница не е могла да вземе завоя към булевард „Ситняково“, дерайлирала е, преобърнала се е и се е спряла в подлеза откъм ул. „Цар Иван Асен“. Инцидентът е станал около 05.00 ч. сутринта.

На място има две линейки, две полицейски коли и екипи на пожарната. Движението в района е затруднено. Няма пострадали.

Очевидци разказват, че са видели ватмана да слиза, за да си купи кафе, когато изведнъж машината тръгнала. Според свидетели младежи са се качили и са подкарали трамвая, възползвайки се от отсъствието на шофьора на мотрисата.

Началникът на аварийната служба към Столичния електротранспорт Емил Михайлов потвърди, че ватманът е оставил трамвая, за да си купи кафе. По думите му водачът е предприел всички нужни действия, за да предотврати самопотегляне на мотрисата. Дали е имало външни лица около трамвая ще стане ясно след преглед на камерите.